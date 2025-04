Tamburi prosegue il buyback e raggiunge l'11% del capitale sociale

Tamburi

Aazienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 31 marzo al 4 aprile 2025, complessivamente(pari allo 0,135% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,2441 euro, per undiAl 4 aprile quindi, Tamburi ha in portafoglio 20.303.490 azioni proprie, pari all'11,012% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, chiusura negativa per l', con un ribasso dell'1,75%.