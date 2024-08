AMD acquisirà ZT Systems per 4,9 miliardi di dollari in contanti e azioni

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -(AMD), multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, ha firmato un, un fornitore leader di infrastrutture AI per le più grandi aziende di calcolo iperscalabile al mondo. La transazione segna "il prossimo importante passo" nella strategia AI di AMD, si legge in una nota. La vasta esperienza di ZT Systems nella progettazione e ottimizzazione di soluzioni di cloud computing aiuterà anche i clienti cloud e aziendali ad accelerare significativamente l'implementazione di infrastrutture AI basate su AMD su larga scala.AMD ha accettato di acquisire ZT Systems in una transazione, comprensiva di un pagamento condizionale fino a 400 milioni di dollari in base a determinate milestone post-chiusura. AMD prevede che la transazione sarà accrescitiva su base rettificata entro la fine del 2025."ZT aggiunge competenze di progettazione di sistemi di livello mondiale e soluzioni rack-scale che rafforzeranno significativamente i nostri sistemi AI per data center e le capacità di abilitazione dei clienti - ha affermato ladi AMD,- Questa acquisizione si basa anche sugli investimenti che abbiamo fatto per accelerare le nostre roadmap hardware e software AI".L'acquisizione di ZT Systems segna l'ultimo dida parte di AMD per rafforzare significativamente le capacità di intelligenza artificiale dell'azienda. Negli ultimi 12 mesi, oltre ad aumentare le attività di R&S organiche, AMD ha investito più di 1 miliardo di dollari per espandere l'ecosistema AI di AMD e rafforzare le capacità software AI dell'azienda.AMD intendedi ZT Systems e venderla una volta concluso l'accordo.