UE autorizza acquisizione di ZT da parte di AMD

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di ZT Group da parte di(AMD), entrambe statunitensi. La transazione riguarda principalmente i mercati dei semiconduttori field-programmable gate array ("FPGA") e dei server per data center.La Commissione ha concluso che la transazione notificata, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui le società sono attive.Più specificamente, lee vi sono sufficienti fornitori alternativi di FGPA e server per data center. L'entità risultante dalla fusione non avrà, pertanto, la possibilità di impegnarsi in alcuna strategia di preclusione.