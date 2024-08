AMD si rafforza nell'AI con acquisizione ZT Systems

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -ha annunciato il perfezionamento dell', un importante provider nel campo del cloud computing e dell'intelligenza artificiale. L'operazione ha un valore di., comprensivo di un pagamento fino a 400 milioni di dollari sulla base di determinati traguardi aggiunti.L'obiettivo dell'acquisizione è chiaramente quello di. AMD infatti definisce questae spiega che "segna il prossimo passo nella strategia di sviluppo dell'AI", per fornire ai propri clienti, comesistemi, infrastrutture e soluzioni basate sull'AI.Con sede a Secaucus, nel New Jersey, ZT Systems vanta oltre 15 anni di esperienza nella progettazione e implementazione di infrastrutture di elaborazione e storage AI per data center, che sviluppa su larga scala per le più importanti aziende globali. Le capacità di progettazione, integrazione, produzione e implementazione di ZT Systems l'ha resa uno dei principali fornitori di infrastrutture per l'intelligenza artificiale.L’acquisizione di ZT Systems segnaper rafforzare in modo significativo le capacità di intelligenza artificiale dell’azienda. Negli ultimi 12 mesi, oltre ad aumentare le attività organiche di ricerca e sviluppo, AMD ha investito più di 1 miliardo di dollari per espandere l’ecosistema AI di AMD e rafforzare le capacità del software AI dell’azienda.AMD è partita oggi in rialzo sul mercato del Nasdaq, dove guadagna oltre il 2%.