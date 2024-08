NHOA, Comitato ad hoc esprime riserve su valorizzazione offerta TCC

NHOA

Stellantis

(Teleborsa) -, alla luce delle analisi preliminari dell'esperto indipendente e del suo advisor finanziario, ha espresso alcuneriguardo ai termini dell', tramite la sua controllata indiretta Taiwan Cement Europe Holdings B.V..Il comitato in questione, alla luce delle analisi preliminari dell'esperto indipendente (Ledouble) e dell'avdisor finanziario Rothschild & Cie, ha espresso alcune, proposto da TCC, e ha chiesto all'offerente di esprimere le sue intenzioni riguardo all'Offerta Pubblica alla luce di questi feedback. Il comitato ad hoc ha sottolineato che, che usano un approccio valutativo per "somma delle parti", risultanoe ciò è dovuto, in particolare, alla valutazione di(joint venture di NHOA con) e diNHOA ha appreso chefino ad oggi. È previsto che TCC dichiari le proprie intenzioni riguardo ai termini dell'Offerta Pubblica2024. Durante questo periodo, le negoziazioni delle azioni di NHOA sul mercato regolamentato di Euronext a Parigi resteranno sospese. Le negoziazioni riprenderanno il prima possibile dopo che le intenzioni di TCC saranno rese pubbliche.Il calendario per l’emissione della relazione finale dell'Esperto Indipendente al comitato ad hoc e al Consiglio di Amministrazione, e la presentazione del documento di risposta della Società all'AMF saranno adattate di conseguenza.