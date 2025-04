Russia detiene 45% delle riserve mondiali di diamanti secondo ministero Ambiente

(Teleborsa) - Ilcontiene, con oltre l'80% delle riserve del paese situate nel Far East, secondo una dichiarazione del ministero russo delle Risorse Naturali e dell'Ambiente citata dall'agenzia governativa Tass.Il Ministero ha sottolineato che la Russia è il leader mondiale per le riserve di diamanti. In tutto il paese si trovanoper un totale complessivo di 982,4 milioni di carati. Inoltre, la Russia possiede 39 giacimenti tecnogenici (formati da rifiuti minerari) contenenti ulteriori 25.800 carati.di tutte le riserve naturali di diamanti del paese si trova nel Far East, in. Quasi il 20% si trova nel nord-ovest, nella regione di Arkhangelsk. Solo giacimenti alluvionali sono noti in Siberia e nel Distretto del Volga", ha dichiarato il Ministro Aleksandr Kozlov.