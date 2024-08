Titoli difesa in netto calo per incertezza su spesa tedesca per Ucraina

Rheinmetall AG

Leonardo

BAE Systems

Thales

(Teleborsa) -, dopo le indiscrezioni della stampa tedesca sul fatto che il. Nel weekend il giornale Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ha riferito che il Ministero delle Finanze tedesco non ha intenzione di approvare ulteriori aiuti all'Ucraina come parte dei risparmi di bilancio di quest'anno. Secondo FAZ, l'Ucraina riceverà l'assistenza precedentemente approvata, ma le richieste aggiuntive del Ministero della Difesa tedesco non saranno supportate."I resoconti secondo cui la Germania starebbe presumibilmente bloccando gli aiuti militari all'Ucraina sono errati - ha detto Heorhy Tykhyi, portavoce del, all'agenzia di stampa ucraina Ukrinform - Questo è lo stesso tipo di manipolazione dei precedenti resoconti sul dimezzamento degli aiuti (della Germania) per il prossimo anno".A luglio, il governo federale ha dichiarato nel suo budget previsionale che avrebbe dimezzato i suoi aiuti militari all'Ucraina. Tykhyi ha affermato che il bilancio tedesco dovrebbe essere approvato a novembre, e solo allora si conoscerà il livello di sostegno all'Ucraina per l'anno prossimo.Pressione sula tedesca, che perde il 4,02%. Giù anche l'italiana, che mostra un decremento dell'1,99%, l'inglese, che passa di mano con un calo del 2,63%, e la francese, che sta segnando un calo dell'1,67%.