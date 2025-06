Cresce la tensione fra Israele e l'Iran: volano petrolio e titoli difesa

Nuovi raid israeliani

L'Iran considera l'attacco una "dichiarazione di guerra"

Trump: Iran deve fare un accordo prima che sia tardi

Von der Leyen fa appello a soluzione diplomatica

Petrolio spicca il volo oltre i 70 dollari

WTI

Brent

In Borsa sale anche il comparto della difesa

Bae System

Rheinmetall

Leonardo

(Teleborsa) -mettendo in allarme tutto l'Occidente ed(secondo in Medioriente) dopo il conflitto russo-ucraino e l'annosa disputa con Hamas. Un focolaio che appare ben più pericoloso dei precedenti, puntando dritto al cuore del nucleare iraniano.Unache, che da qualche tempo erano state depresse dalle implicazioni della guerra dei dazi e dalla politica Opec. Ma gli effetti si sono visti anche in altri settori, come quello della, anch'esso in battuta da qualche tempo grazie al programma di aumento della spesa sulla sicurezza dell'UE.Israele questa mattina ha lanciato un'altra, colpendo anche l'aeroporto di Tabriz. Tutto è iniziato la notte scorsa, giovedì 13 giugno 2025, quando Tel Aviv ha avviato l'operazione Rising Lion, che ha messo in campo oltre 200 caccia dell'Aviazione israeliana, che hanno, ed un numero imprecisato di 007. E proprio il servizio di intelligence è alla base dell'attacco israeliano, avendo messo in guardia il governo israeliano nei giorni scorsi sullo stato di avanzamento del programma nucleare iraniano.che l'attacco israelianoed ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire. Per parte sua il segretario generale delle Nazioni Unite,in Medio Oriente", dicendosi "particolarmente preoccupato per gli attacchi israeliani contro installazioni nucleari in Iran".Maanche all'ipotesi di un. "Siamo pienamente preparati e sosterremo le nostre forze operative in ogni modo possibile. Siamo pronti ad affrontare anni di combattimenti continui e le forze armate sono completamente equipaggiate", ha affermato il ministro della Difesa iraniano, Aziz Nasirzadeh, dopo gli attacchi di Israele., e salvare quello che un tempo era conosciuto come l'Impero iraniano", ha affermo il Presidente americano Donald Trump sui social, aggiungendo "c'è già stata grande morte e distruzione, ma c'è ancora tempo per porre fine a questo massacro, con i prossimi attacchi già pianificati che saranno ancora più brutali"."Le notizie che giungono dal Medio Oriente sono profondamente allarmanti. L'Europa esorta tutte le parti a dare prova della massima moderazione, ae ad astenersi da ritorsioni", ha postato su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aggiungendo che "una, per il bene della stabilità della regione e della sicurezza globale".L'escalation in Medioriente non ha mancato di avere ripercussioni sul petrolio, che è volato sui mercati internazionali.statunitense si è portato, con un rialzo del 7,44%, mentre ilal barile in aumento del 7,2%. In aumento anche le quotazioni del gas sulla piazza di Amsterdam, con il future Dutch TTF in rialzo del 5,5% a 38,29 euro per megawattora.Non solo il petrolio ed il gas hanno beneficiato delle tensioni fra Israele ed Iran, ma anche il comparto della difesa, che continua a salire sui programmi di incremento della spesa europea. Fra le big europee, fa bene(+3%), mentre appaiono più composte la tedesca(+0,92%) e l'italiana(+0,3%) dopo uno sprint iniziale di giornata.