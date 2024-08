Bivio, finanziamento di 7 milioni di euro da Crédit Agricole Italia

Crédit Agricole

(Teleborsa) -(Gruppo) ha erogato una favore di, primario operatore di Livigno attivo nel settore alberghiero e della ristorazione.L'operazione, si legge in una nota, ha permesso alla società dila cui attività principale è legata agli impianti sciistici, allo sport e turismo invernale e alla ristorazione per consolidarne il posizionamento e sviluppare nuove sinergie grazie a questa integrazione strategica.Il gruppo Bivio potrà così creare ulteriore valore per i clienti, per le comunità e per il territorio anchedel 2026 che vedranno la Valtellina protagonista.