Compagnie aeree, contesto operativo più sfidante: low cost più in difficoltà

(Teleborsa) - Dopo una forte ripresa post-pandemia, le compagnie aeree in Nord America ed Europa hanno dovuto affrontare varie sfide, tra cui l'aumento dei costi operativi, problemi geopolitici, ritardi nelle consegne die l'indebolimento del potere di determinazione dei prezzi. Molte compagnie aeree stanno quindi lottando per tenere il passo con le forti performance registrate nel 2023. Le(low-cost carriers, LCC) in generale(full-service carrier, FSC); alcune LCC hanno dichiarato bancarotta, mentre alcune delle LCC più consolidate hanno segnalato un deterioramento sostanziale dei profitti. Lo fa notare Morningstar DBRS in un report sul tema.Negli Stati Uniti e in Europa, ideldel 2024 di alcune LCC sono diminuiti in modo più sostanziale rispetto a quelli delle FSC (Southwest -50%, Ryanair -49%). "Vediamo diverse sfide che le LCC devono affrontare, tra cui sfide strutturali in alcuni mercati e l'derivante dal rallentamento della spesa dei consumatori globali insieme agli elevati costi operativi - si legge nel report - Inoltre, le FSC stanno beneficiando di alcuni consumatori disposti a spendere di più dopo la pandemia per caratteristiche come la premium economy che non sono comuni con le LCC. Ci aspettiamo che queste sfide continuino nel breve termine, con un graduale miglioramento previsto a partire dal 2025".Morningstar DBRS fa notare che le LCC in generale hanno un potere di determinazione dei prezzi più debole rispetto ai vettori full-service (FSC) a causa di una base di clienti intrinsecamente attenta ai costi. La forte domanda repressa dopo la pandemia ha consentito a tutte le compagnie aeree a livello globale, comprese le LCC, di godere di rendimenti passeggeri sani insieme a fattori di carico elevati nel 2023. Tuttavia, questo ha iniziato a cambiare nel 2024. I, in particolare i costi della manodopera. Inoltre, la domanda si è normalizzata insieme alle sfide macroeconomiche globali che influenzano il potere di spesa dei consumatori."Mentre questi fattori stanno influenzando tutte le compagnie aeree, le LCC stanno risentendo più delle FSC - viene sottolineato - Questo perché i loro clienti dimostrano una maggiore elasticità della domanda e anche perché le LCC devono operare con fattori di carico più elevati per mantenere la redditività. Il risultato è una".Nei suoi recenti risultati, Ryanair ha evidenziato che mentre il(in aumento del 10%), ladel 15% rispetto all'anno scorso e la società prevede che la tendenza continui almeno nel prossimo trimestre. Negli Stati Uniti,sono tutte in difficoltà rispetto a. In Europa,ha assistito a una compressione del reddito operativo relativamente più elevata tra aprile e giugno 2024 rispetto a FSC come