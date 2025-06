Ryanair

(Teleborsa) - Traffico in crescita e load factor stabile pera maggio. la compagnia low cost irlandese ha infatti trasportato 19,6 milioni di passeggeri il mese scorso, con una crescita del 4%. Il fattore di carico è rimasto stabile al 95%. Confrontando i dati di maggio 2025 con maggio 2024, il vettore ha trasportato l'8% di passeggeri in più, raggiungendo quota 202 milioni, con un load factor in aumento di un punto percentuale al 94%.