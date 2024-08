Immigrazione, nuove domande di asilo rallentano a 76.795

(Teleborsa) -si sono registrateda parte di cittadini extra-UE,rispetto a maggio 2023 (80.455). A queste si aggiungono ancherispetto a maggio 2023 (5.755). E' quanto emerge dai dati mensili pubblicati oggi da Eurostat.restano ildi richiedenti asilo (11.460 le nuove richieste di asilo, seguiti dai venezuelani (6.170) e dagli afgani (5.535). Quanto ai Paesi si sbocco, la(con 18.175 domande) resta il, pari al 24% di tutti i richiedenti asilo in UE.dei richiedenti asilo sulla popolazione residente si attesta in media ain UE. I tassi più elevati si registrano in Irlanda (37,4), Grecia (33,2), Spagna (31,7) e Cipro (29,9).Sono ben 2.565 i minori non accompagnati che hanno presentato domanda di asilo per la prima volta nell'UE, la maggior parte dei quali proveniva dalla Siria (790) e dall'Afghanistan (390).