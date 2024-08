L'immensa e diversissima periferia romana, città nella città

(Teleborsa) - Lesono città: rese immortali da, analizzate dai sociologi, fucine di nuove idee e resilienze, sono laboratori di interculture e di inclusività naturale. Sgusciano fra i tentativi di gentrificazione e sopperiscono alla mancanza di servizi creandosi da sé occasioni, luoghi die di riscossa sociale. E mentre la nomenclatura ufficiale cambia e si propone di far scomparire le borgate, dando a tutte loro la dignità di quartiere, la periferia continua a mutare, a mescolarsi, a trovare soluzioni. Lo fa tramite le tante, piccole, medie e anche piccolissime, che si occupano coraggiosamente di gettare ponti: la- che può essere sport, intrattenimento, musica o teatro - fa da passaggio franco spalancando le porte di una periferia che diventa sempre più centrale, soprattutto nei mesi estivi., il tradizionale appuntamento estivo promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, non a caso ha previsto una parte interamente dedicata aicon la realizzazione di eventi culturali di spettacolo dal vivo anche nelle zone più a margine della città, valorizzando così il patrimonio culturale immateriale delle periferie di Roma.Parlare di periferia a Roma significa parlare di: sono circa 100.000 i romani che vivono all'interno delle Mura Aureliane, a fronte di 2,9 milioni di residenti. La maggior parte di essi vive appunto in periferia, lontano dal centro storico, in contesti diversissimi fra loro. Torniamo all'assunto principale: le periferie a Roma sono così specifiche da esseree c'è chi ha contato addirittura sette diverse città all'interno della Capitale (il, che ha realizzato anche un'interessante ricerca che confronta le attività culturali romane in centro e in periferia).Laè una di quelle in cui hanno sempre scarseggiato i luoghi di aggregazione organizzata: in quest'estate 2024 festeggia la nascita, in via, di un nuovo spazio polivalente per attività socio-culturali. Si tratta di una struttura fino a questo momento abbandonata, nei pressi della: l'obiettivo del Municipio XIV è proprio quello di regalare ai cittadini una vera piazza pubblica, che non hanno mai avuto, dedicata alla cultura e alla musica.Nei parcheggi della scuola Neruda, collegati fra di loro da un percorso parapedonale, si tiene a fine agosto il, evento di inclusione e cultura organizzato dell'e vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" di Roma Capitale, dedicato alle nuove generazioni che anima la periferia Nord Ovest di Roma.fra Ottavia, Palmarola e Casal del Marmo il Couscous Unplugged propone ai residenti (e non solo): sul palco allestito nel parcheggio della scuola si alterneranno anche grandi nomi della scena rap nazionale e locale insieme ad esordienti assoluti."Abbiamo scommesso sulla cultura e sull'inclusione giovanile. Due ingredienti con cui stiamo scrivendo un pezzo di futuro nei quartieri periferici di Roma nord-ovest mettendo al centro il territorio e i ragazzi e le ragazze che lo abitano. Nasce così", dichiara il Presidente del Municipio XIV Marco Della Porta.La forza del format è proprio quella di lasciare, che potranno liberamente salire sul palco e proporre la loro musica: fra di loro verrà selezionato anche un vincitore che verrà sostenuto da Spaghetti Unplugged con la produzione, distribuzione e. Perché è proprio nelle periferie, di Roma e del mondo, che la musica trova materia e benzina per diventare pane quotidiano e soprattutto dove può assurgere al ruolo di linguaggio universale, interculturale, che le spetta.