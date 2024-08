OPA Relatech, depositato presso CONSOB il Documento di Offerta

Relatech

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosulle azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, l'offerente hapresso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ilL'offerta ha admassime 13.881.490 azioni, rappresentative di circa il 32,02% del capitale sociale, dedotte 29.004.569 azioni, rappresentative di circa il 66,90% del capitale, già di titolarità di Gemini BidCo, nonché 466.914 azioni proprie, rappresentative di circa l'1,08% del capitale.L'offerente pagherà unpari a 2,53 euro per ogni azione portata in adesione.