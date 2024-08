UE cerca scienziati per il Group of Chief Scientific Advisors

(Teleborsa) - La Commissione europea ha lanciato unda selezionare per la futura adesione al(GCSA). Il gruppo fornisce consulenza scientifica di alta qualità, tempestiva e indipendente su richiesta su qualsiasi argomento, comprese le questioni politiche che il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono di fondamentale importanza."Una consulenza scientifica di alta qualità, fornita al momento giusto, è fondamentale per migliorare l'efficacia dell'elaborazione delle politiche e della legislazione dell'UE - ha dettoper l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, - Il Gruppo dei consulenti scientifici principali garantisce che le nostre decisioni siano informate dalle più recenti intuizioni scientifiche e che rimaniamo reattivi alle sfide e alle opportunità emergenti in un mondo sempre più complesso".I sette membri del GCSA sono selezionati per il loroe per la loro ampia visione sulla scienza per la politica, che collettivamente riflette una comprensione di importanti sviluppi scientifici, tra cui la ricerca interdisciplinare e multidisciplinare. Sono nominati dal Commissario responsabile per la ricerca e l'innovazione da una rosa di candidati stilata da un Comitato di identificazione indipendente di alto livello.