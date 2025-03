MediaWorld, cambio ai vertici: Emanuele Cosimelli nuovo CEO

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, parte del gruppo tedesco MediaMarktSaturn Retail Group, ha annunciato una serie di. Le nuove nomine entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2025., già Executive Vice President di MediaMarktSaturn Retail Group e attuale CEO di MediaWorld, Chief Real Estate & Store Concept Officer nonché COO di Gruppo per Austria, Svizzera, Ungheria e Italia, assume il ruolo di, mantenendo il ruolo di Chief Real Estate & Store Concept Officer., attuale Chief Financial Officer MediaWorld e Cluster CFO MediaMarktSaturn Retail Group, assume il ruolo diContestualmente,fa il suo ingresso in MediaWorld in qualità di nuovo. Daria Dodonova vanta una consolidata esperienza di oltre 20 anni in ambito Finance e ha ricoperto numerosi incarichi apicali in, Slovak Telekom e Magyar Telekom.Si riconfermano nel Board il Chief Operating Officere il Chief Commercial Officer"In questi anni, grazie alla competenza e passione dei membri del Board,MediaMarktSaturn - ha detto Monferrini - Abbiamo guidato l'evoluzione e la differenziazione dei format di negozio, creato il concept Look&Feel, che esprime al meglio l'esperienzialità che contraddistingue la nostra offerta, sviluppando servizi omnicanale evoluti come il Pick Up in 30 minuti e introdotto innovazioni come il Marketplace. Sarà un privilegio poter continuare a sviluppare questi asset strategici nei Paesi che coordino, contribuendo a una crescita e un'evoluzione continua del Gruppo sia dal punto di vista immobiliare che nell’ambito di servizi che elevano la qualità dell’esperienza cliente".