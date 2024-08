Unicredit annuncia conclusione terza tranche programma Buyback 2023

UniCredit

(Teleborsa) -rende noto che in data 19 agosto 2024 si èannunciato in data 21 giugno 2024 e avviato in data 24 giugno 2024 in attuazione dell'autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 12 aprile 2024.In esecuzione della Terza Tranche del Programma di Buy-Back 2023, UniCredit haper un controvalore complessivo pari a 1.500.000.081,14 euro.Sulla base delle informazioni fornite da BofA Securities Europe SA in qualità di intermediario incaricato di dare esecuzione al piano,sono state acquistate complessivamentead un prezzo medio ponderato di 35,3459 euro.In conformità con la delibera dell’Assemblea degli azionisti del 12 aprile 2024, Unicredit prevede di procedere, entro il termine stabilito dalla predetta delibera, all’annullamento di tutte le azioni acquistate in esecuzione della Terza Tranche del Programma di Buy-Back2023.