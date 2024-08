Germania, Ifo: si attenua leggermente la carenza di lavoratori qualificati

(Teleborsa) - Le aziende ritengono che lasi sia, secondo l'ultimo sondaggio economico dell'Ifo. Il 33,8 percento delle aziende sta assumendo troppo pochi lavoratori qualificati, rispetto al 34,9 percento di aprile."L'sta attualmente riducendo anche la domanda di lavoratori qualificati - afferma l'esperto dell'Ifo Klaus Wohlrabe - A causa del cambiamento demografico, tuttavia, il problema sarà permanente e peggiorerà di nuovo".I fornitori disono particolarmente colpiti (39,7 percento). In particolare, le agenzie di reclutamento e di lavoro interinale (circa il 70 percento) non sono in grado di reclutare personale qualificato sufficiente. La situazione è simile per ie leNella, quasi due terzi delle aziende sono alla ricerca di candidati idonei. Nel settore, circa un'azienda su quattro ha segnalato problemi di personale. Nel settore, la cifra è di poco inferiore al 30 percento. Nell'industria del, è del 14 percento. Nel commercio e nell'edilizia, poco più di un quarto delle aziende segnala una carenza di lavoratori qualificati.