Ifo Institute: l'indice del clima aziendale per i lavoratori autonomi in Germania sale leggermente

(Teleborsa) - Dopo il clima di crisi di inizio anno, ilè migliorato moderatamente a febbraio. Il "" è salito di meno 21,1 punti, rispetto ai meno 24,9 punti di gennaio. L'insoddisfazione per la situazione attuale è diminuita. Inoltre, i lavoratori autonomi sono meno pessimisti sui prossimi mesi. "I lavoratori autonomi sperano in un impulso positivo da un nuovo governo tedesco", afferma l'esperta INonostante il barlume di speranza, il clima aziendale per i lavoratori autonomi è ancora in territorio molto più negativo rispetto all'economia nel suo complesso. Dopo la tendenza al ribasso degli ultimi mesi, si è registrato uno sviluppo positivo nel clima nel settore dell'ospitalità. Anchedegli affari. "C'è ancora molto spazio per nuovi ordini e una domanda più elevata tra i lavoratori autonomi", afferma Demmelhuber. Per attutire la debole situazione degli ordini, si affidano anche meno agli aumenti dei prezzi nei prossimi mesi.