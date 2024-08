Osservatorio del Mercato Immobiliare: in Italia due case ogni tre abitanti

(Teleborsa) - In Italia ci sono circa, secondo il rapporto "" dell'. Con, ciò significa una casa ogniLe province con la maggiore concentrazione di case per abitante sono, dove le abitazioni superano il numero di residenti. Tuttavia, le città con il maggior numero di case in assoluto rimangono le metropoli di Milano, Roma e Torino.Le abitazioni costituisconoe nel 2023 il catasto ha registrato un incremento di 86.000 unità rispetto all'anno precedente. La casa media italiana ha una superficie di 118 metri quadrati e conta 5,5 stanze.