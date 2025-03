Immobiliare, prezzi abitazioni in accelerazione a fine 2024

(Teleborsa) -. Secondo le stime preliminari dell', nel quarto trimestre 2024, l’indice deiacquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è in aumento dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e segna una, in accelerazione rispetto al +3,8% del terzo trimestre 2024.Tale andamento risente principalmente della crescita tendenziale dei prezzi delle, che si attesta al(in accelerazione rispetto al +8,9% del trimestre precedente), e, in misura più contenuta, a quelli delleche registrano un incremento del(da +2,7% del terzo trimestre).Questi andamenti si manifestano in un contesto di(+7,6% la variazione tendenziale registrata nel quarto trimestre 2024 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale, dopo il +2,7% del trimestre precedente)., i prezzi delle abitazioni sonorispetto all’anno precedente (in sensibile accelerazione dal +1,3% del 2023). L’incremento più marcato si registra per le abitazioni(+7,9%) mentre per le abitazionila crescita media annua dei prezzi si attesta al +2,2%., i tassi di crescita più marcati si registrano nel(+3,7%), nel(+3,7%) e nelOvest (+3,1%), mentre sono risultati più moderati nel Centro (+2,5%)., dell’indice dei prezzi delle abitazioni(+5,3% per le abitazioni nuove e +0,9% per le abitazioni esistenti).