Eni, completata vendita di Nigerian Agip Oil Company a Oando

Eni

(Teleborsa) -annuncia il(NAOC), società interamente controllata da Eni e attiva in Nigerianell'esplorazione e produzione di idrocarburi onshore e nella generazione di energia elettrica,, la principale società energetica nigeriana quotata sia alla Borsa della Nigeria che a Johannesburg., che ha ottenuto l'approvazione di tutte le autorità competenti, ètramite un ribilanciamento del proprio portafoglio e la(Shell Production Development Company Joint Venture) - precisa una nota -in quanto rimarrà nel portafoglio di Eni. Eni continuerà ad essere presente nel Paese attraverso investimenti in propri progetti deepwater e in Nigeria LNG, esplorando allo stesso tempo nuove opportunità nel settore degli agri-feedstock.