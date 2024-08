Ithaca Energy, utile semestrale in calo con produzione e prezzi gas più bassi

Ithaca Energy

Eni

(Teleborsa) -, una delle principali società indipendenti di esplorazione e produzione del Regno Unito, ha chiuso il primo semestre del 2024 con undi 533 milioni di dollari (H1 2023: 979,7 milioni), guidato principalmente dalla produzione ridotta di 53,0 kboe/d (H1 2023: 75,8 kboe/d) e dai prezzi del gas più bassi. L'è stato di 105,7 milioni di dollari (H1 2023: 159,6 milioni). Robusto ildi 559,8 milioni di dollari (H1 2023: 691,0 milioni).La società ha ricordato che ladi Ithaca Energy e sostanzialmente tutti gli asset upstream di petrolio e gas del Regno Unito di annunciata nell'aprile 2024 , sta creando un operatore dinamico con la più grande base di risorse nel UKCS e una significativa opzionalità di crescita, creando una piattaforma per una crescita organica e inorganica.Primoprovvisorio 2024 di 100 milioni di dollari dichiarato e pagabile a settembre. Riconfermato l'impegno sui dividendi nel 2024 e nel 2025 del 30% di flusso di cassa post-tasse dalle operazioni (CFFO) con l'ambizione di dividendi speciali per aumentare le distribuzioni totali fino a 500 milioni di dollari all'anno."Sono lieto di segnalare la continua esecuzione rispetto alle nostre priorità strategiche per il 2024 nella prima metà dell'anno e un forte periodo di generazione di flussi di cassa - ha commentato- Con una solida posizione di liquidità alla fine del primo semestre e una maggiore solidità finanziaria dall'aggiunta di asset non indebitati di Eni UK, dopo il completamento, abbiamo unaper supportare il delivery della strategia del gruppo e i rendimenti per gli azionisti, supportando al contempo un percorso verso l'investment grade".