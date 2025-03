Berenberg: prezzo EUA su tendenza al ribasso in tandem con i prezzi del gas

(Teleborsa) - Il prezzo dell'(EUA), ovvero il costo delle quote di emissione europee, è di circa 68 euro per tonnellata, inferiore rispetto al mese scorso (77 euro per tonnellata) e. Lo affermano gli analisti della banca d'affari Berenberg nel report mensile sulle quote di emissione europee.Sembra che il prezzo EUA abbia trovato il suo limite massimo a un prezzo di 81,8 euro per tonnellata, viene sottolineato, spiegando che la, quindi il calo dei prezzi del gas ha continuato a trascinare verso il basso il prezzo EUA nell'ultimo mese.I prezzi delle materie prime potenzialmente in calo (in particolare del gas) a fronte di un(ad esempio un potenziale cessate il fuoco in Ucraina) potrebbero portare a una pressione elevata sul prezzo EUA, dice Berenberg. Unaa fronte del pacchetto di debito tedesco potrebbe tuttavia fungere da supporto.A lungo termine, con la riduzione dell'offerta EUA e l'attuazione di più politiche climatiche, il prezzo EUA aumenterà. Attualmente gli analisti prevedono un prezzo di circa