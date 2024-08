Nestlé, lascia Mark Schneider. Laurent Freixe nuovo CEO

Nestlé

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, colosso svizzero del settore alimentare, ha nominato, attualmente Vicepresidente esecutivo e CEO di Zone Latin America (LATAM), come. Il board ha inoltre nominato Laurent Freixe come candidato per il consiglio all'Assemblea generale annuale del 2025.ha. Negli 8 anni trascorsi in azienda, ha attivamente plasmato il portafoglio aziendale, in linea con la strategia di Nestlé e con un focus su categorie ad alta crescita come caffè, cura degli animali domestici e prodotti nutrizionali per la salute.Laurent Freixe è. Da allora, ha costantemente progredito all'interno dell'azienda, assumendo varie posizioni di crescente responsabilità in diverse attività, mercati e Zone. Ha gestito con successo Zone Europe durante la crisi finanziaria ed economica, dal 2008 al 2014. Ha poi assunto la carica di CEO di Zone Americas, dove ha accelerato la crescita. Dopo la creazione della nuova struttura Zone di Nestlé nel 2022, Laurent Freixe è stato nominato CEO Zone Latin America.Laurent Freixe èda 16 anni e, in quanto tale, ha svolto un ruolo importante nel rafforzare la direzione strategica dell'azienda e del suo portafoglio.