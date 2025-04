LVMH, nuovo round di nomine. Ramon Ros nominato CEO di Fendi

LVMH

Apple

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussohaper i brand Fendi, Louis Vuitton e KENZO, a poche settimane di distanza da quelle per Loro Piana e Christian Dior Couture.è nominatoa partire dal 1° luglio 2025 e sarà alle dipendenze di Sidney Toledano, Consulente Senior del Presidente del Gruppo LVMH. razie alla sua comprovata esperienza di successo all’interno di LVMH, in particolare presso Louis Vuitton dove, in qualità di Presidente & CEO per la Cina continentale è stato determinante nello sviluppo della desiderabilità del marchio, oltre che nella costruzione e nella cura di un team locale di talento.è nominatoa partire dal 28 aprile 2025. Avrà sede a Shanghai e sarà alle dipendenze di David Ponzo, Chief Commercial Officer di Louis Vuitton. Daniel entra a far parte di LVMH dopo un’intensa carriera internazionale, con oltre 12 anni trascorsi in Asia, dove ha ricoperto posizioni di leadership regionale nei settori dell’intrattenimento, della moda e della vendita al dettaglio. Dal 2018, Daniel è a capo della divisione Retail globale diè nominataa partire dal 1° maggio 2025 e sarà anch’essa alle dipendenze di Sidney Toledano. Nel suo nuovo ruolo, Charlotte capitalizzerà la sua vasta esperienza nella moda e la sua leadership per espandere ulteriormente la desiderabilità del marchio e continuare la modernizzazione e l’espansione della Maison francese., attuale CEO di KENZO,per dedicarsi a nuovi progetti.