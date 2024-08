Promotica, l'AD Toscani acquista ai blocchi il 3,1% da Giochi Preziosi

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha comunicato che, società interamente posseduta dall'AD Diego Toscani, ha, dall'azionista Giochi Preziosi 533.000 azioni, rappresentative di circa ilsociale, a un prezzo di 1,79 euro, per un controvalore complessivo di 954.070 euro.Il prezzo incorpora unodel 4,8% rispetto alla chiusura precedente.Ora l'è composto da: Dieci.Sette al 77,13%; Di Silvio Guglielmo al 5,90%, azioni proprie allo 0,20%; mercato al 16,77%."La scelta di portare a termine quest'operazione è frutto di una mia profonda convinzione nel valore e nel potenziale di Promotica - ha detto l'AD Diego Toscani - Questo investimento rappresenta non solo un, ma anche il mio impegno personale nel sostenere il futuro della società e del suo titolo in Borsa. Sono convinto che il percorso che abbiamo intrapreso ci porterà a risultati importanti e duraturi, in Italia e all'estero, e questa operazione conferma la mia volontà di essere parte attiva di questo successo".