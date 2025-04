Milano Cortina 2026, studio Visa: 95% delle PMI delle regioni ospitanti prevede impatto positivo

Visa

(Teleborsa) - I nuovi dati dello studio, Official Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici, rivelano che il 95% delle piccole e medie imprese situate nelle regioni delche ospitano iprevede un impatto economico positivo nelle rispettive aree, con il 64% che si aspetta benefici concreti per il proprio business.La, condotta daper Visa, mostra che il 95% delle PMI intervistate è a conoscenza dell'evento e la maggior parte si considera moderatamente pronta a cogliere l'opportunità. Le aspettative riguardo ai visitatori variano a seconda della località: ail 71% delle aziende intervistate si aspetta più visitatori locali e nazionali, mentre l'83% di quelle nelleun flusso maggiore di"In qualità di partner di lunga data dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riconosciamo l'impatto positivo che i grandi eventi sportivi hanno nelle regioni ospitanti, aumentando significativamente le opportunità per le PMI – ha commentato, Country Manager di Visa Italia –. I pagamenti digitali svolgeranno un ruolo importante nell'aiutare le piccole e medie imprese a rivolgersi a una base di clienti più ampia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Visa si impegna ad aiutare le PMI a prepararsi per questi entusiasmanti eventi sportivi e, negli ultimi tre anni, abbiamo sostenuto la digitalizzazione di oltre un milione di esse in Italia, in linea con il nostro obiettivo di elevare e includere tutti, ovunque".!Esprimiamo la nostra gratitudine a Visa per aver condotto uno studio approfondito sull'impatto che Milano Cortina 2026 avrà sul nostro tessuto imprenditoriale – ha commentato, Chief Revenue Officer della Fondazione Milano Cortina 2026 - I dati raccolti si rivelano estremamente preziosi, fornendo un quadro attendibile delle ricadute dell'evento sui territori ospitanti. La ricerca presentata oggi rappresenta un passo significativo per la Legacy dei Giochi e sottolinea in modo incisivo il solido rapporto di collaborazione tra Visa e Milano Cortina 2026".Lee lesono positive, con il 64% delle PMI che prevede un impatto elevatosul proprio business, anche in termini di fatturato e marginalità (34%). Per quanto riguarda l'economia locale e il turismo, il 95% delle PMI intervistate si aspetta un impatto positivo: tra queste, l'88% ritiene che l'economia dei territori ospitanti ne beneficerà maggiormente, l'86% vede l'afflusso di turisti e visitatori come il vantaggio principale. Inoltre, l'84% ritiene che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali porteranno, riqualificazione delle aree urbane e periferiche ealla mobilità dei territori coinvolti."Per, ad esempio, stiamo già lavorando con i nostri partner per introdurre isu tutti i principali servizi di trasporto pubblico nelle aree dei Giochi, facilitando gli spostamenti dei visitatori locali e internazionali. Milano, Venezia e Verona sono già abilitate e stiamo estendendo il servizio alle altre aree coinvolte, e questa infrastruttura di pagamento rimarrà, ovviamente, dopo i Giochi", ha proseguito Stoppani.Per le aziende intervistate, Milano Cortina 2026 può rappresentare un'per migliorare il proprio business. Quasi il 50% all’interno delle aree montane ha già investito o sta pianificando di investire in ristrutturazioni, marketing, personale e digitalizzazione, con i settori alberghiero e della ristorazione che emergono come i segmenti più attivi. Il 40% delle PMI intervistate ha già definito unche in media rappresenta il 14% del proprio fatturato. Questo importante evento costituisce anche un'opportunità per una maggioredelle imprese. Tra quelli che hanno già investito o intendono farlo, il 53% si concentrerà sulle infrastrutture di pagamento.Per oltre il 90% delle imprese, isaranno il metodo preferito dai visitatori nazionali e internazionali, in particolare per isecondo il 98% di esse, il(97%) e lo(99%). Quasi un’azienda su tre fornisce almeno un, come la prenotazione e il pagamento online, sistemi di fatturazione centralizzati o cashback e sconti associati all'uso dei pagamenti digitali. Da questo punto di vista, i pagamenti digitali rappresentano un’area dal fortepotenziale di crescita, con il 52% delle piccole e medie imprese intervistate che mostrano interesse nell'implementare servizi digitali o cercano una guida per identificare gli investimenti più efficaci in quest’ambito.Milano Cortina 2026 non è solo un evento sportivo di livello mondiale, ma anche una grande opportunità per potenziali. Le PMI intervistate, infatti, prevedono un'eredità positiva che si estenderà oltre la conclusione dei Giochi Invernali, con unanelle aree montane e nei territori direttamente coinvolti (49%). I benefici attesi a lungo termine dai Giochi si dividono in: a livello economico, il 47% delle aziende prevede un aumento del fatturato o della marginalità mentre il 39% si aspettamiglioramenti legati al territorio.