UK, Antitrust: violazioni delle nome Retail Banking da parte di Barclays e Santander

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authorityovvero l'antitrust britannico, ha registrato delle2017 da parte dei colossi bancari, che hanno però preso misure affinché i loro sbagli non si ripetano, evitando cosi ulteriori azioni da parte dell'Autorità.In particolare, la CMA ha rilevato violazioni della Parte 5 (Storie delle transazioni di pagamento) del Retail Banking Market Investigation Order 2017 da parte di. La Parte 5 richiede alle banche e alle società di costruzione di inviare le Cronologie delle transazioni di pagamento a qualsiasi cliente di conto corrente personale (PCA) o conto corrente aziendale (BCA) che chiude il proprio PCA o BCA. Barclaysai clienti da giugno ad agosto 2023. Sono state inviate altre 659 Cronologie delle transazioni di pagamento, ma in ritardo.Inoltre, la CMA ha rilevato violazioni della Parte 2 (Open Banking) del Retail Banking Market Investigation Order 2017 da parte di. La Parte 2 richiede alle nove banche più grandi in Gran Bretagna e Irlanda del Nord di garantire che informazioni di sola lettura accurate, complete e aggiornate sui prodotti e sui riferimenti siano costantemente disponibili tramite il sistema Open Banking del Regno Unito.pubblicate tramite Open Banking e 2) a pubblicare alcune informazioni. Centosei campi dati contenevano informazioni obsolete o mancavano informazioni. L'inadempimento più lungo è durato circa sette anni.Considerate le azioni intraprese e in corso da Barclays e Santander, la CMA non ritiene opportuno intraprendere ulteriori azioni di esecuzione formale in relazione a queste violazioni al momento. Tuttavia, la CMA prenderà in considerazione tali azioni in caso di ulteriori violazioni. La CMAdi Barclays e Santander.