Santander vende 49% della banca polacca a Erste. Partnership su CIB e pagamenti

Banco Santander

(Teleborsa) -haper 6,8 miliardi di euro e il 50% delle attività di gestione patrimoniale polacca (TFI) non possedute da Santander Polska per 0,2 miliardi di euro, per un corrispettivo totale di 7 miliardi di euro.L'operazione, interamente in contanti a 584 zloty per azione, valuta la banca adel primo trimestre 2025, escluso il dividendo dichiarato di 46,37 zloty per azione, e a 11 volte gli utili del 2024. Rappresenta inoltre un premio del 7,5% rispetto al prezzo di chiusura di Santander Polska del 2 maggio 2025, escluso il dividendo, e del 14% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi semestrali.A seguito dell'operazione,e prevede di acquisire la piena proprietà di Santander Consumer Bank Polska prima del closing, acquisendo la quota del 60% detenuta da Santander Polska.Al completamento, previsto verso la fine del 2025, si prevede che le transazioni si tradurranno in unadi circa 2 miliardi di euro per Santander, con un aumento del coefficiente CET1 di circa 100 punti base, equivalenti a circa 6,4 miliardi di euro, e un coefficiente CET1 pro forma di circa il 14%.Oltre all'acquisizione, Santander ed Erste hanno anche annunciato unaper valorizzare i punti di forza e la presenza di entrambe le società nel Corporate & Investment Banking (CIB) e consentire a Erste di accedere alle piattaforme di pagamento di Santander."Questa transazione rappresenta un altro passo fondamentale nel nostro focus strategico sulla creazione di valore per gli azionisti, che si basa sia sull'accelerazione della nostra strategia di piattaforma attraverso la ONE Transformation sia sulla crescita del gruppo in aree geografiche con mercati altamente interconnessi - ha commentatodi Banco Santander - Per Santander, cristallizziamo il valore a multipli estremamente interessanti. Per Erste, stanno acquisendo un'azienda di eccellenza, con un team di livello mondiale che, ne sono certa, continuerà a generare valore per i clienti, i dipendenti e gli stakeholder di Santander Polska".Santander intendeal completamento, equivalente a circa 3,2 miliardi di euro di riacquisti di azioni proprie. Ciò accelererà il raggiungimento dell'obiettivo di riacquisto di azioni proprie fino a 10 miliardi di euro a partire dagli utili del 2025 e del 2026 e dal capitale in eccesso previsto.Si prevede che l'operazione contribuirà all'grazie alla ridistribuzione del capitale attraverso una combinazione di crescita organica, riacquisti di azioni proprie e qualsiasi bolt-on aggiuntivo che soddisfi gli obiettivi strategici e di rendimento del gruppo.