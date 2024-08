Alibaba, approvata conversione quotazione Hong King a "primaria"

(Teleborsa) -. L'assemblea degli azionisti della big cinese dell'e-commerce hanno infattisecondariaalla Borsa di Hong Kong e rendere disponibile il titolo agli investitori della Cina continentale ed attrarre gli investimenti degli affaristi cinesi."Siamo lieti di annunciare - spiega una nota - che ladella nostra quotazione secondaria in quotazione primaria presso la Borsa di Hong Kong diventerà effettiva il 28 agosto 2024".La, dove Alibaba è quotata in via secondaria dal 2019, diventerebbe così ladopo la Borsa di New York, dove è presente dal 2014. La quotazione secondaria non aveva dato grandi risultati alla big cinese, rendendo inaccessibile il programma Stock Connect chedi Shanghai e Shenzhen.Con la quotazione primaria, che la big cinese aveva valutato già alcuni anni fa a causa delle tensioni commerciali fra USA e Cina, l'azienda avrà ora accesso alla finanza cinese.