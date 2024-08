Cosa sappiamo dell'arresto di Pavel Durov: il fondatore di Telegram vale quasi 30 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, il fondatore del popolare servizio di messaggistica istantanea, è stato arrestato a Parigi, con l’accusa di essere complice ditra cui frode, traffico di droga, cyberbullismo, criminalità organizzata e promozione del terrorismo. Secondo il quotidiano francese TF1, la presunta complicità sarebbe da imputare principalmente allae all’(in passato Telegram aveva reso noto di aver rifiutato la richiesta di una backdoor per accedere alle conversazioni degli utenti da parte dell’FBI).Pavel Durov è stato fermato sabato sera, dove era atterrato a bordo di un jet privato proveniente dall'Azerbaigian. L’arresto è scattato per via di un, spiccato sulla base di un'indagine preliminare dell'ufficio per la violenza sui minori.L'imprenditore ha, negli Emirati Arabi, dove ha sede anche la sua azienda. L’arresto sarebbe scattato proprio in virtù della doppia cittadinanza, e pare sia uno al prodotto, i cui servizi non sono stati sospesi. Telegram non ha subito nessun disservizio in queste ore.Gli Emirati Arabi hanno una, ma non hanno avviato nessun procedimento legale. Allo stesso modoche ospitano i server di Telegram (distribuiti principalmente tra Stati Uniti, Singapore e Paesi Bassi) hanno presodell’App.Pavel Durov è un dichiaratogià dai tempi della sua prima creatura(una sorta di facebook molto diffuso in Russia, Ucraina e CSI), ed ha lasciato la sua madrepatria nel 2014. In queste ore la Francia ha esteso ain cui il giudice potrà emettere una denuncia formale e spostare eventualmente il 39enne in custodia cautelare, oppure sarà obbligato a liberarlo entro la sera di Martedì 27 agosto.In queste oredi Pavel Durov, tra cuiche, insieme al neo-repubblicano, hanno denunciato "l'ennesimo attacco alla libertà di parola", diventato rapidamente virale attraverso l’hasghtag. Molto forte la: Vladimir Solovyov, volto e voce di, ha detto in onda: "Faccio solo una domanda. C'è qualcuno non al corrente del fatto che tutto il nostro apparato militare fa affidamento su Telegram? E che tutti i membri del nostro governo usano Telegram?". Più fredda invece la reazione del, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo,ha infatti affermato cheper l’occidente che non per la Russia, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che l’ambasciata russa in Francia non ha fatto nulla di diverso rispetto a quello che avrebbe fatto per ogni altro cittadino. Nel 2018 il Cremlino aveva cercato di bloccare l’accesso a Telegram in Russia, senza riuscirci pienamente, per cui a livello politico una certa indifferenza non è sicuramente una sorpresa. Il timore generale è che la, da usare fondamentalmente per scopi militari di spionaggio.Telegram è un'applicazione di, che a differenza di quest’ultima però non raccoglie alcun tipo di dati dai propri utenti (Whatsapp raccoglie invece dati di utilizzo e dati di connessione e caratteristiche della rete), mentre condivide la, che rende virtualmente impossibile decifrare i messaggi che possono essere intercettati. A differenza delle altre app di messaggistica però, Telegram rende possibile lache possono condividere qualsiasi tipo di contenuto, anche illegale o protetto da copyright, e su cui, anche in caso di segnalazione diretta. Per questo motivo le autorità francesi potrebbero aver interpretato la natura della app più simile a quella di un social network, a cui si potrebbe imputare una responsabilità per la gestione dei contenuti, che a uno strumento di messaggistica, il cui utilizzo è responsabilità diretta degli utenti.In una recente intervista al Financial Times (la prima dal 2017) Pavel Durov ha dichiarato chee fattura “centinaia di milioni di dollari ogni anno grazie agli annunci”, mentre, sempre secondo il suo fondatore, è statada un gruppo di investitori interessati a rendere pubblica l’azienda, tra cui un fondo specializzato in tech-company; l’ultimaè invece pari a. Nonostante questi numeri, l’azienda non è ancora in attivo, anche se prevede di raggiungere la profittabilità a cavallo della fine del 2024. Pavel Durov non ha mai reso completamente nota la natura degli investimenti nella sua azienda, di cui è l’unico proprietario, anche se irisultano essere i, mentre un altro fondo russo pare abbia acquistato delle obbligazioni convertibili.Un tempo utilizzato principalmente dalla comunità delle criptovalute,, che lavora con circa 50 dipendenti a tempo pieno, è diventatonegli ultimi anni, trasformandosi in uno strumento di comunicazione essenziale pera livello globale, oltre ad uno strumento di salvezza per i cittadini che si trovano in zone di guerra, ma è anche notoriamente, come la condivisione o la vendita di materiale protetto da copyright ed il traffico di droga.