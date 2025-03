Digital Assets, CoinShares: quinta settimana negativa con deflussi per 1,7 miliardi dollari

(Teleborsa) - Saranno lee per la paventata, sarà la massiccia correzione registrata dai mercati azionari, ma anche leche aleggia sui mercati internazionali. E così il mercato deichiude la. Lo rileva l'ultima analisi settimanale di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currencies.Negli ultimi sette giorni, glihanno registrato, portando il valore complessivo dei deflussi dell’ultimo periodo a -6,4 miliardi di dollari. Si registra anche unaconsecutivi, la più lunga dall'inizio dei rilevamenti di CoinShares nel 2015. Nonostante questa momentanea defaillance, il mercato confermaDopo la correzione dei prezzi e i robusti deflussi dell’ultimo periodo, glicomplessivi sonoA livello geografico il focus principale è stato sugli, che hanno registrato, pari al 93% del totale a livello globale. Anche laha registratoper 528 milioni a causa dell'uscita di un seed investor, mentre laha registrato undi 8 milioni di dollari.Prendendo in considerazione le singole criptovalute,ha subito ulteriori. Il totale dei deflussi delle ultime 5 settimane sulla criptovaluta arrivano a -5,4 miliardi. Disinvestimenti anche sullo, che registra deflussi pari a 3,6 milioni.non se la passa bene, avendo quasi azzerato le sue masse in gestione (a 15 milioni di dollari) a causa dell', mentrehanno registrato deflussi rispettivamente per 175 milioni e 2,2 milioni.ha continuato a muoversi i, con afflussi per 1,8 milioni di dollari. Anche glihanno riportatototali per 40 milioni la scorsa settimana.