Trump Media sarà il primo titolo a essere quotato su NYSE Texas

Trump Media and Technology Group

Intercontinental Exchange

(Teleborsa) -(TMTG), operatore della piattaforma di social media Truth Social, ha annunciato che sarà ila essere quotato sul. Pur continuando la sua, DJT verrà anche quotata con lo stesso simbolo ticker "DJT" sul NYSE Texas, che fa parte di(ICE)."Siamo onorati di diventare il listing iniziale per NYSE Texas, che è un'ottima scelta per TMTG mentre ci diversifichiamo nei servizi finanziari e in altri ambiti - ha commentato il CEO di TMTG, Devin Nunes - Ilche si allinea con la missione di TMTG. Questa quotazione, insieme ai nostri piani di reincorporazione in Florida, dimostra che siamo parte di un movimento in crescita per portare la nostra attività in stati che apprezzano la libera impresa e la libertà personale"."Siamo entusiasti di aprire NYSE Texas agli emittenti aziendali e di dare il benvenuto a Trump Media & Technology Group nella nostra comunità NYSE tramite una quotazione NYSE Texas - ha affermato Lynn Martin, Presidente di NYSE Group - Questa nuova offerta, che abbiamo annunciato solo il mese scorso ".TMTG gestisce Truth Social, una piattaforma di social media creata come "porto sicuro per la libera espressione in mezzo alla censura sempre più dura delle grandi aziende tecnologiche" - dice l'azienda -, nonché Truth+, una piattaforma di streaming TV incentrata su canali TV in diretta per famiglie e contenuti on-demand. TMTG, un marchio di servizi finanziari e FinTech che incorpora veicoli di investimento America First.