GB, Starmer anticipa "manovra dolorosa" (e incolpa il predecessore)

(Teleborsa) -e il governo dovrà fare "grandi richieste" al pubblico, ha avvertito il premier britannico Keir Starmer. Parlando dal giardino di Downing Street, il primo ministro ha detto che le persone dovranno "accettare il dolore a breve termine per il bene a lungo termine". Lo riporta la Bbc specificando che il primo ministro, pur non entrando in dettagli ha detto che coloro che hanno "le spalle più larghe dovrebbero sopportare il peso più pesante".Il primo ministro ha detto di aver ereditatoa un buco nero sociale" dal precedente governo conservatore. Il leader conservatore ed ex-PM Rishi Sunak ha replicato che il discorso è "l'indicazione più chiara di ciò che il Labour ha pianificato di fare fin dall'inizio: aumentare le tasse".Da quando è salito al potere a luglio, ila cercato di sottolineare le sfide che deve affrontare nel governo e di incolpare i ministri conservatori per non aver affrontato quei problemi prima delle elezioni. Nel suo discorso, Starmer ha affermato che le cose erano "peggiori di quanto avessimo mai immaginato" e ha accusato i conservatori di aver creato un buco nero di 22 miliardi di sterline nelle finanze pubbliche, cosa che i Tories negano fermamente.Starmer ha anche affermato che il governo precedente "non è riuscito a essere onesto", aggiungendo: