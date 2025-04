Geox, ok da soci a bilancio 2024, nuovo CdA e aumento di capitale

Geox

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha approvato il2024 e deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.I soci hanno provveduto a nominare i seguenti, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Lir (titolare del 71,10% del capitale sociale): 1. Mario Moretti Polegato (Presidente) 2. Enrico Moretti Polegato 3. Enrico Mistron 4. Claudia Baggio 5. Ubaldo Livolsi 6. Alessandro Antonio Giusti 7. Clelia Leonello 8. Silvia Zamperoni 9. Gaudiana Giusti.L'assemblea straordinaria ha approvato la proposta diper massimi 60 milioni di euro, che si inserisce nell'ambito di una più ampia manovra finanziaria necessaria ad implementare le azioni previste dal Piano Industriale approvato dal CdA il 19 dicembre 2024, nonché a garantire un sostanziale equilibrio tra le azioni previste dallo stesso, le fonti di finanziamento e gli oneri derivanti dall'indebitamento in essere. La manovra finanziaria è stata disciplinata dall'accordo quadro sottoscritto con le banche finanziatrici del Gruppo il 30 dicembre 2024.L'aumento di capitale sociale costituisce la prima fase dell'operazione di ricapitalizzazione, che si concluderà con l'aumento di capitale Warrant (per ulteriori 30 milioni) da eseguirsi nell'autunno dell'esercizio 2026 e la cui integrale sottoscrizione è stata parimenti garantita dall'azionista LIR. L'aumento di capitale in opzione si prevede possa essere eseguitoinformativo e, comunque, entro il previsto termine del 30 giugno 2025.Il Consiglio di Amministrazione di Geox che si è riunito a chiusura dell'assemblea, tra gli altri argomenti, ha nominato il Vice-Presidente nella persona die attribuito la carica all'Amministratore Delegato nella persona di