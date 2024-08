STM si prepara ad affrontare una class action in USA

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Dopo lo scivolone di inizio agosto non si fermano le preoccupazioni per, che si prepara ad affrontare una, legata proprio al crollo registrato dal titolo in occasione dell'annuncio del taglio delle previsioni di fatturato a fine luglio.in USA, dopo l'accaduto, avevanoalla big italo-francese dei chip ed al management - al Ceo Jean-Marc Chery ed al Cfo Lorenzo Grandi - per aver fornito previsioni fuorvianti ed aver così provocato il crollo dei titolo in Borsa, ma alla fine losi è risolto ad avviare una vera e propria, che potrebbe costare molto alla società.Il primo crollo si è registrato il, quando STM ha lanciato un, tagliando nuovamente la stima da 14-15 miliardi di dollari a 13,2-13,7 miliardi (a inizio anni la view indicava addirittura 17 miliardi). Una previsione in grado di riflettersi negativamente anche sull'utile operativo, che sdarebbe più basso di 1 miliardo.Su queste indicazioni ilpassando da circa 37 euro a 26,6 euro,attorno ai 27,91 euro attuali. Ad oggi, le azioni STM mostrano una performance mensile pari a -9%.