Air France-KLM completa acquisizione partecipazione del 19,9% di SAS

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha completato con successo, compagnia aerea di bandiera scandinava. Questa operazione - ricorda una nota - fa seguito al ricevimento delle approvazioni antitrust in Europa e negli Stati Uniti.Parallelamente alla transazione, Air France-KLM e SAS hanno firmato. Questi accordi, che coprono i reciproci programmi fedeltà, entreranno in vigore già. Lo stesso giorno, SAS entrerà a far parte dell', di cui Air France e KLM sono membri fondatori."Siamo lieti di aver completato questa transazione strategica. - ha dichiarato, CEO del gruppo Air France-KLM - SAS rafforzerà la presenza del Gruppo nei mercati scandinavi. I clienti di SAS, Air France e KLM avranno ora un numero maggiore di destinazioni tramite codeshare. Skyteam otterrà immediatamente un nuovo membro strategico".Questa transazione è stata conclusa dal gruppo Air France-KLM nell'ambito di undi cui fanno parte ancheper conto di alcuni fondi o affiliati,. I membri del consorzio detengono ora di fatto una partecipazione complessiva dell'86,4% nel capitale sociale della riorganizzata SAS AB, avendonella società, sottoscrivendo 475 milioni di dollari di azioni ordinarie e acquistando 725 milioni di dollari di titoli convertibili garantiti senior.Ilcomplessivamentedi dollari in SAS AB, sottoscrivendo 109,5 milioni di dollari di azioni ordinarie e acquistando 35, milioni di dollari di titoli convertibili senior garantiti. Tra i membri del Consorzio sono statein base alle quali la partecipazione di Air France-KLM potrebbe aumentare in modo tale che la compagnia francese possa, subordinatamente, tra l'altro, a determinate condizioni normative e performance finanziaria.