Riyadh Air certificata operatore aereo

(Teleborsa) -ha ottenuto il certificato di operatore aereo dall’Autorità generale per l’aviazione civile (Gaca) dell’Arabia Saudita, che autorizza la compagnia ad iniziare le operazioni di volo commerciale. A darne notizia è stato, presidente della Gaca. Riyadh Air aveva ottenuto la licenza economica nel giugno 2023 e, a distanza di due anni, è pronta ad avviare le operazioni di volo, come ha confermato il ceo della nuova compagnia aerea saudita,L’obiettivo, entro i prossimi cinque anni, è arrivare a raggiungere oltredisporre nel 2030 di una flotta di 132 aeromobili (60 A321neo e 72 Boeing 787-9). Si calcola che Riyadh Air contribuirà al Pil non petrolifero del Paese per quasi 20 miliardi di dollari.