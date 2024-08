La giapponese Ntt Data aprirà uno stabilimento a Cosenza

(Teleborsa) - In occasione dell’evento “Invest in Italy: where innovating is tradition” a cura del Mimit sul tema dell’attrazione degli investimenti esteri che si è svolto a Tokio,, multinazionale giapponese che si occupa di system integration, ha annunciato uninper la costruzione del suo nuovo Polo a, che vedrà occupate oltre 500 persone.L’investimento si rivela di importanza strategica per il Gruppo perché legato allo sviluppo delle attività in essere a supporto dei clienti e di un nuovo Lab sull', connesso all'ambizioso progettoche si pone l'obiettivo di guidare le aziende in una evoluzione che ne impatta l'intera organizzazione.