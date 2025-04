Racing Force porta il Driver’s Eye nella copertura INDYCAR su FOX

Racing Force Group

(Teleborsa) -annuncia l'accordo siglato con FOX Sports, detentore dei diritti TV della NTT INDYCAR SERIES, per l'utilizzo dellatecnologia Driver’s Eye in eventi selezionati della stagione 2025, inclusa la 109esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis il 25 maggio.L'integrazione del Driver's Eye nella copertura della NTT INDYCAR SERIES su FOX, spiega una nota, inizierà con l'Acura Grand Prix of Long Beach del 13 aprile.Il Driver’s Eyesviluppato da Zeronoise, la divisione elettronica di Racing Force, è la microcamera più compatta al mondo per la trasmissione di immagini in diretta. Il sistema, omologato FIA, è installato all'interno del casco per offrire agli spettatori televisivi l'esperienza immersiva dell'esatto punto di vista del punto durante la gara. La micro-camera ha una dimensione di soli 9×9 millimetri e un peso di 1,43 grammi.