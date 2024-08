Maire vola in Borsa su avvio copertura Jefferies con "buy"

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,58%in Borsa, sulla scia dell'. Ad innescare gli acquisti è soprattutto l'indicazione di unper azione, che offre un potenziale upside di circa il 40%.Gli analisti ricordano che la forte crescita del portafoglio "tradizionale" e lo slancio verso la transizione energetica grazie alle recenti acquisizioni sono gli elementi trainanti il piano strategico decennale, che punta a portare l'EBITDA ad 1 miliardo di euro e garantire un dividendo che offre un rendimento fra i più alti del settore. A ciò, si aggiunge il fatto che il titolo tratta a sconto rispetto ai suoi competitors.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,83%, rispetto a +2,37% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,533 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,088. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,177.