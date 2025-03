Jefferies avvia copertura su titoli europei della Difesa. Buy per Leonardo

Jefferies

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno. In particolare, è stato assegnato un rating "Buy" e un target price di 52 euro per azione a, big italiano del comparto.Tra gli altri, nuovoper(TP a 350 euro), per(TP a 44 euro), per(TP a 1540 euro). Avvio con, invece, per(TP a 55 euro).Tra chi era già in copertura, downgrade a Hold per(TP a 240 euro), mentre è stato alzato il prezzo obiettivo sua 1540 pence (da 1360) con giudizio Hold.