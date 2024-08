Ivass, a luglio accelera il prezzo medio R.C. Auto: 416 euro (+7,4%)

(Teleborsa) - Secondo l'ultima indagineper i contratti sottoscritti nel mese di luglio 2024 il prezzo medio dell’è di, in aumento su base annua del +7,4% in termini nominali (+6,1% in termini reali), in accelerazione rispetto all’incremento annuo registrato a giugno (+6,2% in termini nominali, +5,4% in termini reali). L'indagine ha rilevato che gli incrementi dei prezzi hanno riguardato tutte le province italiane registrano incrementi di, con una forbice compresa tra il +3,1% registrato ae il +11,0% di. Il differenziale di premio traè di 270 euro, in aumento del +7,8% su base annua e in riduzione del 43,4% rispetto allo stesso mese del 2014.Per quanto riguarda invece gli assicurati appartenenti adi merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo medio è stato del +11,5% a fronte di un aumento del +6,6% per gli assicurati in prima classe."Le tariffe R.C. Auto continuano a salire in modo del tutto ingiustificato realizzando una stangata complessiva da oltre 2 miliardi di euro in capo agli automobilisti italiani", ha commentato il. Per l'associazione dei consumatori tali incrementi "non appaiono giustificati dall’aumento della incidentalità in Italia" e "cozzano con la situazione economica delle compagnie di assicurazioni per le quali la dotazione patrimoniale si è consolidata, la redditività è migliorata e la liquidità è divenuta più distesa, secondo i dati diffusi poche settimane fa dalla stessa Ivass. Rincari che, considerate le 32,9 milioni di auto assicurate in Italia, hanno determinato nell’ultimo biennio una stangata complessiva da oltre 2 miliardi di euro a danno degli"."La cosa più preoccupante è che, invece di diminuire il rialzo tendenziale, come successo nel mese di aprile, dove la corsa dei prezzi sembrava attenuarsi, si assiste a un'ulteriore allarmante accelerazione. Insomma, non si intravede la fine del tunnel", ha affermato, presidente dell'i. "Chiediamo che l'apra un'per capire se queste differenze da città a città dipendano da restrizioni sul lato della concorrenza, intese restrittive o altro", ha aggiunto Dona.