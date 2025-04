Powersoft, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,82 euro

Powersoft

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, ha approvato ildi esercizio 2024 e la distribuzione di undi 0,82 euro per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata al 28 luglio 2025, escluse le azioni proprie, con messa in pagamento il 30 luglio 2025 e con data di legittimazione al pagamento il 29 luglio 2025.Ildell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 27 marzo 2025 (12.535.062), è stimato in 10.278.750,80 euro.I soci hanno inoltre deliberato il rinnovo dell'