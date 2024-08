Mette il turbo l'indice delle società High Tech italiane (+2,62%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Technoprobe

Sesa

Reply

bassa capitalizzazione

Olidata

Seco

Eurotech

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance del 2,62%.Intanto l'mostra un +0,07%, dopo un inizio di giornata a 1.063.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,97%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,75%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,63%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,14%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 18,55%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,32%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,16% sui valori precedenti.