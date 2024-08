Salesforce migliora outlook dopo risultati trimestre oltre attese

Salesforce

(Teleborsa) - Modesto guadagno per, che avanza al Nyse di un modesto 0,39% nonostante i risultati positivi annunciati ieri sera.La compagnia software statunitense ha, annunciandoper 9,33 miliardi di dollri, superiori al consensus di 9,23 miliardi, ed undi 2,56 dollari, superiore alle attese di 2,36 USD. La società ha anchein un intervallo compreso tra 10,03 e 10,11 dollari per azione da 9,86 a 9,94 dollari e prevede ricavi del terzo trimestre compresi tra 9,31 e 9,36 miliardi di dollari, rispetto ad un consensus di 9,41 miliardi di dollari. Salesforce ha ancheLo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 268,9 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 253,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 247,9.