STM in denaro nel paniere FTSE MIB

STMicroelectronics

FTSE MIB

azienda italo-francese di semiconduttori

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza del 2,97% in Borsa, in scia al buon andamento del comparto chip europeodopo i buoni risultati di Nvidia.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,94 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,98. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27,29.