Piazza Affari, revisione panieri: cosa cambia per FTSE MIB, Star, Mid e Small Cap

(Teleborsa) - Il FTSE Italia Index Series Technical Committee ha approvato lache diverrà effettiva dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì 21 marzo 2025, vale a dire,Per quanto riguarda il paniere principale della borsa di Milano,. Confermate, quindi, tutte e 40 le aziende che compongono il paniere di riferimento della Borsa Italiana.LacomprendeLunedì 17 marzo 2025 FTSE Russell pubblicherà un avviso con il numero di azioni e pesi di investibilità per l’indice FTSE MIB effettivi dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì 21 marzo 2025, quando FTSE Russell pubblicherà anche il nuovo divisor.Cambia invece la composizione dei panieri per Star, Mid Cap e Small Cap.Nelentrano RCS e TXT, al posto delle uscenti Safilo e Tinexta.Ilvede l’inclusione di Altea Green Power, Safilo e Tinexta. Escono Il sole 24 Ore, KME, RCS, TXT.Nelentra Altea Green Power, mentre escono Il sole 24 Ore e KME.Nessuna variazione per ilIndex.