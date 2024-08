Air Navigation Conference, ENAC al Resource Mobilization Seminar

(Teleborsa) - Il presidente Enac, il rappresentante permanente dell'Italia presso l'ICAO, Amb.e il vicedirettore generale, hanno partecipato alorganizzato dall'ICAO in occasione dellaNel corso dell'evento, le cui conclusioni sono state affidate asegretario generale dell'ICAO, presenti i Capi delegazione dei principali Paesi che contribuiscono alle attività dell'Organizzazione attraverso elargizioni economiche e risorse umane, sono state presentate le priorità stratein materia di Environment, Air Navigation, Safety, Security e Facilitation per favorire l'allineamento tra le priorità dell'ICAO e degli Stati donatori."L'Italia ha sempre cercato, come Paese e Stato membro dell'UE, di andare incontro alle esigenze dell'ICAO. In questo frangente, – ha detto– siamo inoltre particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e alla necessità di passare in tempi rapidi alla produzione estesa di SAF, una delle più grandi sfide attuali per il futuro dell'aviazione civile. Sulla scia della CAAF/3 di Dubai e del Convegno "SAF – The Bet To Win" organizzato a Roma con il supporto di Eni, al quale, tra gli altri autorevoli relatori, ha partecipato il Presidente ICAO, Salvatore Sciacchitano, Enac ha garantito un contributo di € 200.000,00 per lo sviluppo di progetti ICAO nel settore SAF".